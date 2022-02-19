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В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры

В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры С 20 февраля по 1 марта в Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры "Дни Азербайджана в Москве", приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией.
Kультурная политика
19 февраля 2022 г. 16:40
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры

С 20 февраля по 1 марта в Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры "Дни Азербайджана в Москве", приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией.

Как сообщает российское бюро Report, организаторами мероприятия выступает Фонд Гейдара Алиева и посольство Азербайджана в России.

Цель мероприятия - познакомить москвичей и гостей столицы с историческим и духовным наследием Азербайджана.

22 февраля в театре "Геликон-опера" состоится праздничный концерт "Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене".

В исполнении заслуженных и народных артистов Азербайджана прозвучат шедевры азербайджанских и русских классиков. Среди участников музыкальной программы солисты Большого театра Юсиф Эйвазов, Динара Алиева, Эльчин Азизов, пианист Мурад Адыгезалов и дирижер Фуад Ибрагимов.

23 февраля в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ откроется выставка "Азербайджанский ковер — новый взгляд", экспонаты которой продемонстрируют концептуальное переосмысление традиционных ковров.

Также в павильоне будет представлен литературный проект "Из уст в уста", онлайн - прочтение поэмы "Семь красавиц" в исполнении российских деятелей культуры и искусства.

23 февраля в Третьяковской галерее откроется экспозиция картин народного художника Таира Салахова.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri keçiriləcək
Версия на английском языке Moscow to host festival of Azerbaijani culture

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