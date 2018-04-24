В Москве поставили спектакль по пьесе Мирзы Фатали Ахундова

Москва. 24 апреля. REPORT.AZ/ Коллектив Азербайджанского Государственного Университета Культуры и Исскуств (АГУКИ) показал в Москве спектакль "Мусье Журдан и дервиш Масталишах", сообщает российское бюро Report.

Показ проходил на сцене Государственного института театрального исскуства в рамках театрального фестиваля стран СНГ "ГИТИС - Мастер-класс". Постановка Нофеля Велиева бессмертной пьесы Мирзы Фатали Ахундова не оставила равнодушным искушенного московского зрителя.

В программу фестиваля, помимо показов студенческих спектаклей, входят также мастер-классы для педагогов и студентов, открытые семинары, дискуссии и научно-практическая конференция.