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    В Москве поставили спектакль по пьесе Мирзы Фатали Ахундова

    Постановка Нофеля Велиева не оставила равнодушным искушенного московского зрителя

    Москва. 24 апреля. REPORT.AZ/ Коллектив Азербайджанского Государственного Университета Культуры и Исскуств (АГУКИ) показал в Москве спектакль "Мусье Журдан и дервиш Масталишах", сообщает российское бюро Report.

    Показ проходил на сцене Государственного института театрального исскуства в рамках театрального фестиваля стран СНГ "ГИТИС - Мастер-класс". Постановка Нофеля Велиева бессмертной пьесы Мирзы Фатали Ахундова не оставила равнодушным искушенного московского зрителя.

    В программу фестиваля, помимо показов студенческих спектаклей, входят также мастер-классы для педагогов и студентов, открытые семинары, дискуссии и научно-практическая конференция.

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