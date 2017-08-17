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    В Москве почтили память Муслима Магомаева - ФОТО

    Узбекский оперный певец Хурсанд Шеров закончил свой велопробег Ташкент-Москва, который он посвятил М.Магомаеву, возле его памятника

    Москва. 17 августа. REPORT.AZ/ Представители творческой интеллигенции Москвы, азербайджанской диаспоры, сотрудники Фонда Гейдара Алиева и Фонда Муслима Магомаева посетили сегодня памятник Муслиму Магомаеву в Москве, сообщает российское бюро Report.

    Возле памятника Муслима Магомаева, авторства скульптора Александра Рукавишникова, на Вознесенском переулке Москвы собралось около 100 человек, чтобы почтить память певца в его 75-летний юбилей.

    Цветы к памятнику возложили президент Crocus Group Араз Агаларов, представитель московского отделения Фонда Гейдара Алиева Джамал Джамалов и другие. Союз кинематографистов России организовал на месте мини-концерт - песни из репертуара Муслима Магомаева пел стипендиат премии А.Пахмутовой Николай Рябуха.

    Отметим также, что у памятника завершился велопробег узбекского оперного певца Хурсанда Шерова. Большой поклонник творчества М.Магомаева он посвятил велопробег Ташкент-Москва 75-летнему юбилею великого певца.

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