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В Москве отметили День национальной музыки Азербайджана

В Москве отметили День национальной музыки Азербайджана В Библиотеке иностранной литературы им. М.И.Рудомин в Москве прошел вечер, посвященный Дню национальной музыки Азербайджана.
Kультурная политика
20 сентября 2024 г. 22:39
В Москве отметили День национальной музыки Азербайджана

В Библиотеке иностранной литературы им. М.И.Рудомин в Москве прошел вечер, посвященный Дню национальной музыки Азербайджана.

Как передает российское бюро Report, на мероприятии, организованном российским представительством Фонда Гейдара Алиева, выступили учащиеся Детской музыкальной школы им. Кара Караева города Москвы. Ведущим вечера стал музыковед, доктор искусствоведения, председатель Ассоциации современной музыки Рауф Фархадов.

Открывая вечер, руководитель отдела гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ Тамилла Ахмедова, отметила, что каждый год 18 сентября в Азербайджане широко отмечается День национальной музыки.

"Этот праздник связан с днем рождения двух великих музыкантов нашей страны – Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева – основоположников азербайджанской классической музыки. Национальная музыка Азербайджана – это произведения выдающихся композиторов, в частности, Асафа Зейналлы, Джовдата Гаджиева, Гара Гараева, Ниязи, Фикрета Амирова и многих других представителей азербайджанской композиторской школы, не только сохранивших традиции национальной музыки, но и внесших неоценимый вклад в мировую культуру. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев говорил: "Еще в юности я ощутил, какая мощь заключена в музыке. Без нее люди бедны. Музыка безмерно обогащает, выпрямляет души, придает им необыкновенную силу. Если жизнь человека озарена музыкой, он оживает, как сухая земля, на которую пролился благодатный дождь", считая, что одним из главных условий подъемов национального духа являются родной язык и музыкальная культура", - рассказала она.

​Т.Ахмедова подчеркнула, что Фонд Гейдара Алиева под руководством первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой уделяет огромное внимание сохранению национальной культуры нашего народа.

Директор Библиотеки иностранной литературы им. М.И.Рудомино Павел Кузмин поздравил всех с Днем национальной музыки Азербайджана.

"Азербайджан – наш ближайший друг и мы с большим удовольствием знакомим наших посетителей с культурой, искусством, традициями этой страны", - сказал он.

Заместитель директора Детской музыкальной школы им. Кара Караева Татьяна Галчинова поблагодарила Фонд Гейдара Алиева за поддержку молодых талантов.

"Музыка объединяет и мы рады, что наши учащиеся принимают участие в этом мероприятии. Азербайджанская музыка узнаваема и запоминается, если ее услышать один раз. Наши учащиеся с удовольствием исполняют музыку азербайджанских композиторов", - сказала Т.Галчинова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada Azərbaycanın Milli Musiqi Günü qeyd edilib

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