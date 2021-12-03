В Москве отметили 10-летний юбилей Азербайджанского культурного центра

В Библиотеке иностранной литературы им.Рудомино в Москве отметили 10 лет со дня открытия Азербайджанского Культурного Центра.

В Библиотеке иностранной литературы им.Рудомино в Москве отметили 10 лет со дня открытия Азербайджанского Культурного Центра.

Как сообщает российское бюро Report, организатором мероприятия выступило представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ, Азербайджанский Культурный Центр и Библиотека иностранной литературы им.Рудомино.

Открывая мероприятие руководитель отдела гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ Тамилла Ахмедова рассказала, что 10 лет тому назад по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве был создан очаг азербайджанской культуры: "В этих стенах проходили выставки азербайджанских художников, литературные вечера, и кинопоказы. Мы всегда с удовольствием приходим в этот дом и очень признательны за гостеприимство". Она отметила, что Культурный центр с первых дней выполняет важную гуманитарную миссию, объединяя Россию и Азербайджан: "Культура - это тот универсальный ключ, который помогает нам открыть друг другу сердца, лучше понять друг друга, становиться как можно ближе. Российско-азербайджанские отношения давно всем известны как стратегические, добрососедские, и гуманитарная составляющая не последняя в них, поэтому наш Культурный центр вносит свою лепту, представляя Азербайджан сегодняшний и знакомя с будущим Азербайджаном".

По словам директора Азербайджанского культурного цента Нисы Мустафаевой, центр, основанный в 2011 году отмечает свой юбилей: "Эта знаменательная дата сподвигла нас к тому, чтобы собрать наших друзей на литературно-музыкальный вечер, поделиться нашими успехами, достижениями и планами на будущее. Но всего этого не было бы, если бы не постоянная поддержка Фонда Гейдара Алиева, российского представительства и лично вице-президента Фонда Лейлы ханым Алиевой. Лейла ханым с большим интересом воспринимает наши идеи и активно содействует в их реализации".

Директор центра выразила благодарность руководству Библиотеки иностранной литературы им. М.И.Рудомино за то тепло, с которым они относятся к азербайджанской культуре: "Ведь культура – это своего рода дипломатия, и наш культурный центр своеобразный мост между Россией и Азербайджаном".

Атташе по культуре посольства Азербайджана в России Нигяр Ахундова поздравила культурный центр с 10-летним юбилеем, пожелала ему дальнейших успехов.

В рамках вечера состоялась презентация книги вице-президента Национальной академии наук Азербайджана, доктора филологических наук, профессора Исы Габиббейли и доктора филологических наук, профессора Абузара Багирова "Азербайджан - жемчужина Турана". В книге представлены лаконичные монографические исследования, посвященные разным периодам азербайджанского поэтического наследия. Монография-антология составлена на основе материалов специальных семи выпусков, опубликованных в течение пяти лет (2015-2019) на страницах знаменитой "Литературной газеты".

Также в завершении музыкально-литературного вечера выступила пианистка, лауреат международных конкурсов Саида Тагизаде, которая исполнила композиции известных азербайджанских композиторов.