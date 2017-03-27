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    В Москве открыли мемориальную доску Мстиславу Ростроповичу

    Памятный знак установлен в день 90-летия этого знаменитого виолончелиста и дирижера

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В Москве открыли мемориальную доску виолончелисту и дирижеру Мстиславу Ростроповичу и его жене, оперной певице Галине Вишневской, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Памятный знак установлен на их доме в Газетном переулке, в день 90-летия музыканта.

    "Случилось то, что должно было случиться давно. На доме, где многие годы жил музыкант, появилась эта мемориальная доска", – заявил заммэра Москвы Леонид Печатников.

    Автор памятного знака – народный художник России, скульптор Александр Рукавишников.

    Фонд Ростроповича передает в дар Московской государственной консерватории имени Чайковского бюст музыканта работы Рукавишникова. За церемонией последует открытие международного фестиваля Мстислава Ростроповича.

    Отметим, что Мстислав Ростропович родился 27 марта 1927 года в Баку.

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