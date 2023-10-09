В Москве открылась выставка о жизни Гаджи Зейналабдина Тагиева

В Москве открылась выставка "Гаджи Зейналабдин Тагиев – промышленник и меценат. Роль личности в истории России и Азербайджана".

В Москве открылась выставка "Гаджи Зейналабдин Тагиев – промышленник и меценат. Роль личности в истории России и Азербайджана".

Как передает российское бюро Report, фотовыставка организована в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ дочерним подразделением Государственной нефтяной компании Азербайджана "СОКАР РУС" совместно с Музеем геологии, нефти и газа.

Мероприятие приурочено к профессиональному празднику работников нефтяной и газовой промышленности.

Открывая выставку, директор павильона Саадат Кадырова отметила, что личность мецената и нефтепромышленника Гаджи Зейналабдина Тагиева заслуживает особого внимания.

"Гаджи Зейналабдин Тагиев реализовал важные гуманитарные проекты. Он придавал особое значение образованию девочек в Азербайджане. Он открыл первую гимназию для девочек в Баку", - сказал она.

Отметим, на выставке будут представлены фотографии, иллюстрирующие жизненный путь и деятельность известного предпринимателя, мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, жившего в конце XIX - начале XX веков.

Гости мероприятия смогут ближе ознакомиться с биографией Тагиева и историей нефтяной отрасли Азербайджана.

Напомним, известный азербайджанский предприниматель Гаджи Зейналабдин Мухаммедтаги оглы Тагиев (1838-1924 гг.) был одним из крупнейших нефтепромышленников Российской Империи и Азербайджана.

На протяжении всей своей жизни Тагиев развивал бакинские нефтяные промыслы, пищевую, рыбную и легкую промышленность.