О нас

В Москве открылась выставка о жизни Гаджи Зейналабдина Тагиева

В Москве открылась выставка о жизни Гаджи Зейналабдина Тагиева В Москве открылась выставка "Гаджи Зейналабдин Тагиев – промышленник и меценат. Роль личности в истории России и Азербайджана".
Kультурная политика
9 октября 2023 г. 12:41
В Москве открылась выставка о жизни Гаджи Зейналабдина Тагиева

В Москве открылась выставка "Гаджи Зейналабдин Тагиев – промышленник и меценат. Роль личности в истории России и Азербайджана".

Как передает российское бюро Report, фотовыставка организована в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ дочерним подразделением Государственной нефтяной компании Азербайджана "СОКАР РУС" совместно с Музеем геологии, нефти и газа.

Мероприятие приурочено к профессиональному празднику работников нефтяной и газовой промышленности.

Открывая выставку, директор павильона Саадат Кадырова отметила, что личность мецената и нефтепромышленника Гаджи Зейналабдина Тагиева заслуживает особого внимания.

"Гаджи Зейналабдин Тагиев реализовал важные гуманитарные проекты. Он придавал особое значение образованию девочек в Азербайджане. Он открыл первую гимназию для девочек в Баку", - сказал она.

Отметим, на выставке будут представлены фотографии, иллюстрирующие жизненный путь и деятельность известного предпринимателя, мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, жившего в конце XIX - начале XX веков.

Гости мероприятия смогут ближе ознакомиться с биографией Тагиева и историей нефтяной отрасли Азербайджана.

Напомним, известный азербайджанский предприниматель Гаджи Зейналабдин Мухаммедтаги оглы Тагиев (1838-1924 гг.) был одним из крупнейших нефтепромышленников Российской Империи и Азербайджана.

На протяжении всей своей жизни Тагиев развивал бакинские нефтяные промыслы, пищевую, рыбную и легкую промышленность.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Moskvada Hacı Zeynalabdin Tağıyevə həsr olunan sərgi açılıb

Другие новости из категории

В Баку стартовала обучающая программа для кинопродюсеров
ФотоВ Баку стартовала обучающая программа для кинопродюсеров
9 октября 2023 г. 10:04
Замминистра: Кинофестиваль Коркут Ата способствует воспитанию молодежи в духе патриотизма
Замминистра: Кинофестиваль "Коркут Ата" способствует воспитанию молодежи в духе патриотизма
8 октября 2023 г. 20:54
Азербайджан принимает III Кинофестиваль Тюркского мира Коркут Ата
ФотоАзербайджан принимает III Кинофестиваль Тюркского мира "Коркут Ата"
8 октября 2023 г. 19:56
Гость фестиваля: Ради международного фестиваля Nine Senses Fest я приехал из России
Гость фестиваля: Ради международного фестиваля Nine Senses Fest я приехал из России
8 октября 2023 г. 15:03
Камилла Эфендиева: Фестиваль Nine Senses Fest поразил всех своим великолепием
Камилла Эфендиева: Фестиваль Nine Senses Fest поразил всех своим великолепием
8 октября 2023 г. 14:54
Лидия Рустамова: Рада, что в Баку проходит фестиваль духовных и телесных практик Nine Senses Fest
Лидия Рустамова: Рада, что в Баку проходит фестиваль духовных и телесных практик Nine Senses Fest
8 октября 2023 г. 14:34
Нандан Гаутам: В Азербайджане есть много мест, где можно зарядится энергией
Нандан Гаутам: В Азербайджане есть много мест, где можно зарядится энергией
7 октября 2023 г. 22:05
Имрам Крийя: Находясь в Азербайджане, чувствую себя как дома
Имрам Крийя: Находясь в Азербайджане, чувствую себя как дома
7 октября 2023 г. 19:28
В казахстанском Туркестане организованы Дни города Шуша
ФотоВ казахстанском Туркестане организованы "Дни города Шуша"
7 октября 2023 г. 16:51
В Баку прошла церемония открытия международного фестиваля Nine Senses Fest
ФотоВ Баку прошла церемония открытия международного фестиваля Nine Senses Fest
7 октября 2023 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi