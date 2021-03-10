В Москве открылась выставка, посвященная творчеству Низами

В Москве в Государственном музее Востока открылась выставка "Сюжеты и образы Низами"

В Москве в Государственном музее Востока открылась выставка "Сюжеты и образы Низами".

Как сообщает российское бюро Report, выставка посвящена 880-летию великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

С приветственным словом выступил директор Музея Востока Седов Александр Всеволодович. Он отметил значимость Низами Гянджеви в истории мировой литературы: "Исполняется 880 лет со дня рождения великого азербайджанского поэта Низами Гянджави. Мимо этой даты Музей искусства народов Востока пройти не смог. Когда появилась идея проведения выставки, основной идеей было показать не только имеющиеся у нас экспонаты, но и из других музеев. И мы рады, что получили большой отклик. Вместе с нами в выставке также принимают участие Государственный Эрмитаж, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Саратовский художественный музей им. А.Н. Радищева, Музей-усадьба Архангельское и Фонд Марджани".

Чрезвычайный и полномочный Посол Азербайджанской Республики в РФ Полад Бюльбюль оглы поблагодарил руководство Музея Востока. Он подчеркнул, что музей оправдывает свое название и всегда внимательно относится к просьбам.

"В Азербайджане благодарные потомки с огромным вниманием и любовью относятся к памяти и к творчеству Низами. Ежегодно проводится огромное количество мероприятий. Весь азербайджанский народ гордится своим великим соплеменником. Мы никогда не забываем, что в России всегда внимательно относились к творчеству и памяти Низами. Азербайджанский народ никогда не забывает, что русская интеллигенция собралась на 800-летие Низами в 1941 году в Эрмитаже, когда Ленинград находился почти в осаде. Это было своего рода гражданским подвигом", - отметил посол.

На выставке представлены 57 музейных предметов: рукописи, миниатюры, графика и живопись, а также предметы быта. Они демонстрируют влияние, которое оказало и продолжает оказывать творчество Низами на изобразительное искусство.

Руководитель отдела гуманитарных программ Представительства Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации Тамилла Ахмедова рассказала, какой вклад вносит Фонд в развитие азербайджано-российских культурных связей: "Руководство Фонда Гейдара Алиева всегда уделяет внимание созидательной и соединительной между народами роли искусства. Культурное наследие всегда в приоритете. Сейчас будет уделяться внимание восстановлению объектов истории и архитектуры на освобожденных от оккупации территориях. Они будут восстанавливаться вне зависимости от этнической или религиозной принадлежности".

Выставка продлится до 3 мая 2021 года.