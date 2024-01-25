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В Москве открылась выставка, посвященная Лермонтову в культуре Азербайджана

В Москве открылась выставка, посвященная Лермонтову в культуре Азербайджана В Москве в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась выставка "Время Лермонтова. Великий поэт в культуре Азербайджана", посвященная 210-летию поэта Михаила Лермонтова.
Kультурная политика
25 января 2024 г. 13:50
В Москве открылась выставка, посвященная Лермонтову в культуре Азербайджана

В Москве в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась выставка "Время Лермонтова. Великий поэт в культуре Азербайджана", посвященная 210-летию поэта Михаила Лермонтова.

Как сообщает российское бюро Report, открывая мероприятие, директор павильона Саадат Кадырова рассказала об Азербайджане в жизни писателя.

"Мы открываем выставку, посвященную прекрасному писателю, который вписал свое имя золотыми буквами в мировую культуру и является символом российской культурной жизни. Лермонтов погиб довольно в молодом возрасте, но какой-то период своей жизни он бывал и жил в Азербайджане. В Гусары есть дом-музей Лермонтова, поэт даже бывал в Шуше. В своих произведениях он пишет о карабахских скакунах. Это говорит о том, что Лермонтов глубоко проник в историю Азербайджана. В своих письмах он пишет, что начинает изучать азербайджанский язык, отмечая, что азербайджанский язык на Кавказе - это тоже самое, что французский в Европе", - заявила Кадырова.

Советник-посланник посольства Азербайджана в Москве Акшин Алиев в своем выступлении отметил роль Лермонтова в укреплении азербайджано-российских отношений, добавив, что, читая произведения поэта, любой человек становится духовно богаче.

На выставке посетителям впервые был представлен неизвестный ранее прижизненный портрет поэта, который усилиями РОО "Время Лермонтова" и частного коллекционера удалось вернуть в Россию из США.

В зале выставки "Время Лермонтова" воссозданы интерьеры литературного салона первой трети XIX века, которые украшает мебель эпохи, копии портретов членов семьи Лермонтова и пейзажей, написанных поэтом, литографии и книги XIX века, стилизация одежды членов семьи М.Ю. Лермонтова, выполненная реконструктором исторической моды Еленой Потаповой.

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