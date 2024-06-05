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В Москве открылась выставка азербайджанского художника Байрама Саламова

В Москве открылась выставка азербайджанского художника Байрама Саламова В Москве в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась персональная выставка члена Творческого союза художников России и Международной федерации художников, живописца Байрама Саламова.
Kультурная политика
5 июня 2024 г. 14:44
В Москве открылась выставка азербайджанского художника Байрама Саламова

В Москве в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась персональная выставка члена Творческого союза художников России и Международной федерации художников, живописца Байрама Саламова.

Как сообщает российское бюро Report, в экспозиции выставки "Мелодия городов" представлены свыше 20 уникальных работ художника.

Директор павильона Саадат Кадырова подчеркнула, что выставка приурочена к Международному дню защиты детей: "Картины Байрама Саламова непосредственные, красочные, яркие и передают видение мира ребенка. Художник посредством цветовых решений, интересных сюжетов рассказывает зрителям об Азербайджане", - сказала она.

В своем выступлении художник Байрам Саламов поблагодарил павильон "Азербайджан" за организацию выставки, отметив богатые традиции азербайджанской художественной школы.

Б. Саламов родился в селе Гохмуг Шекинского района Азербайджана. В 1986 году окончил Азербайджанское государственное художественное училище им. Азима Азимзаде, работал художником-декоратором в Шекинском драматическом театре, затем создавал свои шедевры в Тольятти, где в 2010 году осуществил свою мечту – открыл собственную художественную студию "Арт-галерея Байрама".

Работы художника были представлены на выставках во многих городах России, а также в Азербайджане, Германии, Италии, Чехии и на Кипре.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada azərbaycanlı rəssam Bayram Salamovun sərgisi açılıb

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