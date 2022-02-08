В Москве открылась ретроспектива азербайджанского кино

Первая в современной России ретроспектива азербайджанского кино, которая охватывает значительный период истории национального кинематографа, открылась в московском кинотеатре "Иллюзион" показом документальной картины "Последний" (Sonuncu, 2021) режиссера

Первая в современной России ретроспектива азербайджанского кино, которая охватывает значительный период истории национального кинематографа, открылась в московском кинотеатре "Иллюзион" показом документальной картины "Последний" (Sonuncu, 2021) режиссера Фариза Ахмедова.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Мы бесконечно рады приветствовать вас в этом знаковом кинотеатре. Это первая масштабная ретроспектива азербайджанского кино в современной России. Вы сможете окинуть взглядом огромный период начиная с 1935 года и заканчивая современностью. В программе представлены интересные работы мастеров старшего поколения, золотого периода, а также молодого азербайджанского кино", - сказала на открытии атташе по культуре посольства Азербайджана в РФ Нигяр Ахундова.

В программу показов вошли триллер о дочернем долге "Чужое время" (1996) Гусейна Мехтиева, черная комедия "Все к лучшему" (1997) Вагифа Мустафаева, социально-психологическая драма "В этом южном городе" (1969) Эльдара Кулиева, детектив "Семь дней после убийства" (1991), комедия "Внутренний остров" (2020) Руфата Гасанова. Всего зрителям представят 19 картин.

"Мы постарались собрать программу, которая рассчитана не только на широкого, но и на глубокого зрителя", - отметил сокуратор программы, режиссер и начальник отдела кинематографии Министерства культуры Азербайджанской Республики Руфат Гасанов.

Сокуратор программы и арт-директор "Иллюзиона" Александра Лаврова добавила, что большинство картин представят с 35-мм пленки из архива Госфильмофонда. Цифровые копии организаторам предоставил Госфильмофонд Азербайджана. Показы будут сопровождаться лекциями киноведов и кинокритиков и встречами с режиссерами.

На открытии ретроспективы показали документальный фильм "Последний", который рассказывает о Виталии Пронине - последнем жителе островка Кура в Каспийском море. Премьера проекта состоялась на Роттердамском кинофестивале в 2021 году.

Отметим, что ретроспектива продлится в "Иллюзионе" до 15 февраля.