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    В Москве открылась мемориальная доска Муслиму Магомаеву

    На открытии также присутствовала вдова покойного певца Тамара Синявская

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ 14 сентября в Москве открылась мемориальная доска в честь празднования 75-летия народного артиста СССР Муслима Магомаева.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на церемонии открытия присутствовал российский государственный деятель, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. 

    На открытии также присутствовали вдова Муслима Магомоева Тамара Синявская, близкий друг артиста и учредитель Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева Араз Агаларов, певец Эмин Агаларов и другие.

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