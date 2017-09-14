В Москве открылась мемориальная доска Муслиму Магомаеву

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ 14 сентября в Москве открылась мемориальная доска в честь празднования 75-летия народного артиста СССР Муслима Магомаева.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на церемонии открытия присутствовал российский государственный деятель, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

На открытии также присутствовали вдова Муслима Магомоева Тамара Синявская, близкий друг артиста и учредитель Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева Араз Агаларов, певец Эмин Агаларов и другие.