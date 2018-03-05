В Молдове состоятся Дни азербайджанской литературы

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ При поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана, Союза писателей Азербайджана (СПА) и Конгресса азербайджанцев Молдовы 1-3 марта в Баку состоялись Дни молдавской литературы.

Как сообщает Report, в связи с мероприятиями Баку посетила делегация, включая председателя Союза писателей Молдовы, поэта Аркадия Сучевьяну, руководителя аппарата министерства образования, культуры и исследований Молдовы Георге Постике, молдавских поэтов Николая Спетару, Лео Бутнару, писателя Игоря Вольницкого, председателя Конгресса азербайджанцев Молдовы Вугара Новрузова.

Сначала делегация встретилась в министерстве культуры и туризма с министром Абульфасом Гараевым. На встрече приняли участие посол Молдовы в Азербайджане Георге Леука и посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов. Министр выразил благодарность посольствам двух стран и Конгрессу азербайджанцев Молдовы за заслуги в развитии отношений между двумя странами, отметил, что между нашими народами существует схожая культура.

Встреча с гостями из Молдовы состоялась также в клубе "Натаван" Союза писателей Азербайджана. Председатель СПА, народный писатель Анар, касаясь литературных связей между Азербайджаном и Молдовой, отметил, что между союзами писателей двух стран сформировалось тесное сотрудничество. Анар выразил председателю Конгресса азербайджанцев Молдовы Вугару Новрузову благодарность за вклад в организацию и проведение в Баку Дней молдавской литературы и вручил удостоверение почетного члена СПА. В.Новрузов выразил Анару благодарность за оказанную честь и заявил, что в ближайшее время в Молдове планируется провести Дни азербайджанской литературы. Посол Георге Леука сказал, что Молдову и Азербайджан долгие годы связывают тесные узы во всех сферах.

Аркадий Сучевьяну поблагодарил за организацию Дней молдавской литературы на высоком уровне и сказал, что ряд произведений известных азербайджанских писателей уже был переведен на румынский язык и издан. А.Сучевьяну представил сборник произведений молдавских писателей, переведенных на азербайджанский язык Центром художественного перевода и литературных связей Союза писателей Азербайджана. Гость выделил, что переводчики проделали большую работу, высоко оценил их труд, поблагодарил руководителя центра Салима Бабуллаоглу за высокий уровень организации. После Георге Леука и Аркадий Сучевьяну вручили Анару нагрудный значок почетного члена Союза писателей Молдовы.

Кроме того, гости провели встречи в Национальной академии наук Азербайджана. В ходе встреч состоялась презентация книг молдавских писателей. Мероприятия завершились презентацией в Национальной библиотеке Азербайджана романа писателя Игоря Волницкого "Научи меня умереть".