В Кишиневе состоялась презентация альбома "Молдавское искусство – в поддержку мира и территориальной целостности"

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В посольстве Азербайджана в Молдове организована выставка работ, а также презентация изданного посольством альбома–каталога работ молдавских художников.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Молдове, мероприятие прошло под лозунгом "Молдавское искусство – в поддержку мира и территориальной целостности" и продемонстрировало солидарность молдавской творческой общественности с борьбой азербайджанского народа против агрессии со стороны Армении, за территориальную целостность Азербайджана. На выставке были представлены произведения известных молдавских художников, скульпторов и фотографов: Эльвиры Чемортан-Волошин, Семена Одойника, Натальи Прокоп, Василия Медински, Григория Султана, Тудора Фабиана, Георгия Негру и Николая Минюка.

На церемонии открытия выставки выступили посол Азербайджана в Молдове Намик Алиев, министр культуры Молдовы Моника Бабук, экс-обмудсман Республики Молдова, председатель Общественной Палаты Аурелия Григориу, художник Эльвира Чемортан-Волошин, башкан автономного территориального образования Гагауз Ери Ирина Влах и другие.

На мероприятии под звуки азербайджанской музыки также состоялась демонстрация азербайджанских келагаи, расписанных молдавскими художниками.