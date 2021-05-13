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В Молдове отметят 880-летие Низами Гянджеви

В Молдове отметят 880-летие Низами Гянджеви Посол Азербайджанской Республики в Молдове Гудси Османов встретился с директором Национальной библиотеки Молдовы Еленой Пинтилей
Kультурная политика
13 мая 2021 г. 07:12
В Молдове отметят 880-летие Низами Гянджеви

Посол Азербайджанской Республики в Молдове Гудси Османов встретился с директором Национальной библиотеки Молдовы Еленой Пинтилей.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, стороны обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества между двумя странами.

Гудси Османов и Елена Пинтилей обсудили инициативу совместной конференции, проекта и мероприятия между Национальными библиотеками Азербайджана и Молдовы. Также было решено организовать мероприятие, посвященное 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoldovada Nizami Gəncəvinin 880 illiyi qeyd ediləcək

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