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    В Минске пройдет праздник азербайджанской культуры

    Любой желающий может посетить мастер-классы по танцам, а также увидеть приготовление национальных блюд Азербайджана

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Минске 12 августа пройдет праздник азербайджанской культуры.

    Как сообщает Report со ссылкой на беларуские СМИ, мероприятие пройдет на столичной площадке в Верхнем городе.

    Организаторами мероприятия выступили Мингорисполком, Международное общественное объединение "Конгресс азербайджанских общин" при содействии посольства Азербайджанской Республики.

    На мероприятии выступят коллективы "Легенды Кавказа" и Sari Gelin, участники различных музыкальных конкурсов.

    Любой желающий может посетить мастер-классы по танцам, а также увидеть приготовление национальных блюд Азербайджана.

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