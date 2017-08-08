В Минске пройдет праздник азербайджанской культуры

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Минске 12 августа пройдет праздник азербайджанской культуры.

Как сообщает Report со ссылкой на беларуские СМИ, мероприятие пройдет на столичной площадке в Верхнем городе.

Организаторами мероприятия выступили Мингорисполком, Международное общественное объединение "Конгресс азербайджанских общин" при содействии посольства Азербайджанской Республики.

На мероприятии выступят коллективы "Легенды Кавказа" и Sari Gelin, участники различных музыкальных конкурсов.

Любой желающий может посетить мастер-классы по танцам, а также увидеть приготовление национальных блюд Азербайджана.