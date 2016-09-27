В Минске пройдет Праздник азербайджанской культуры

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Минске 1 октября пройдет Праздник азербайджанской культуры, организаторами которого выступили Конгресс азербайджанских общин в Беларуси, Республиканский центр национальных культур и Минский городской исполнительный комитет, сообщает Report со ссылкой на Belnovosti.

По словам устроителей мероприятия, гостей и жителей Минска ожидает насыщенная культурная и развлекательная программа. Так, с азербайджанскими традициями ознакомят танцевальные коллективы "Сары гялин", "Легенды Кавказа". Также выступят и сольные певцы — Гюнеш, Шир, Руслан Асланов, специальный гость из Нидерландов Эльджан Рзаев.

Будут показаны постановочные бои по национальной борьбе гюлеш. Все желающие смогут отведать азербайджанские традиционные блюда - шашлык, плов, сладости.

В рамках мероприятия будет организована выставка-продажа даров Азербайджана, где каждый сможет приобрести для себя на память сувенир.