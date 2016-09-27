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    В Минске пройдет Праздник азербайджанской культуры

    Гостей и жителей столицы Беларуси ожидает насыщенная культурная и развлекательная программа

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Минске 1 октября пройдет Праздник азербайджанской культуры, организаторами которого выступили Конгресс азербайджанских общин в Беларуси, Республиканский центр национальных культур и Минский городской исполнительный комитет, сообщает Report со ссылкой на Belnovosti.

    По словам устроителей мероприятия, гостей и жителей Минска ожидает насыщенная культурная и развлекательная программа. Так, с азербайджанскими традициями ознакомят танцевальные коллективы "Сары гялин", "Легенды Кавказа". Также выступят и сольные певцы — Гюнеш, Шир, Руслан Асланов, специальный гость из Нидерландов Эльджан Рзаев.

    Будут показаны постановочные бои по национальной борьбе гюлеш. Все желающие смогут отведать азербайджанские традиционные блюда - шашлык, плов, сладости.

    В рамках мероприятия будет организована выставка-продажа даров Азербайджана, где каждый сможет приобрести для себя на память сувенир.

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