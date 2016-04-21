В Минске cостоится премьера балета Полада Бюльбюль оглы

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Премьерные показы балета известного азербайджанского певца, посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы "Любовь и смерть" будут показаны в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси.

Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, показ балета запланирован на 11 и 12 июня во время "Балетного лета в Большом".

Зрители же увидят постановку 28 июня. Балет завершит 83-й театральный сезон в Беларуси.

В основе балета - национальный азербайджанский эпос "Китаби Деде Горгуд".

Над балетом "Любовь и смерть" Полада Бюльбюль оглы уже больше года работает международный творческий коллектив в составе хореографа Ольгы Костель, дирижеров-постановщиков Эйюба Гулиева и Андрея Иванова, художника-постановщика Александра Костюченко, художника по костюмам Екатерины Булгаковой и других.