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    В Минске cостоится премьера балета Полада Бюльбюль оглы

    Показ балета Любовь и смерть запланирован на 11 июня

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Премьерные показы балета известного азербайджанского певца, посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы "Любовь и смерть" будут показаны в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси.

    Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, показ балета запланирован на 11 и 12 июня во время "Балетного лета в Большом".

    Зрители же увидят постановку 28 июня. Балет завершит 83-й театральный сезон в Беларуси. 

    В основе балета - национальный азербайджанский эпос "Китаби Деде Горгуд".

    Над балетом "Любовь и смерть" Полада Бюльбюль оглы уже больше года работает международный творческий коллектив в составе хореографа Ольгы Костель, дирижеров-постановщиков Эйюба Гулиева и Андрея Иванова, художника-постановщика Александра Костюченко, художника по костюмам Екатерины Булгаковой и других.

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