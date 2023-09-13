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В Минске открылся Центр азербайджанского языка и культуры

В Минске открылся Центр азербайджанского языка и культуры В Минском государственном лингвистическом университете открылся Центр азербайджанского языка и культуры
Kультурная политика
13 сентября 2023 г. 17:49
В Минске открылся Центр азербайджанского языка и культуры

В Минском государственном лингвистическом университете открылся Центр азербайджанского языка и культуры.

Об этом сообщает Report со ссылкой на СМИ Беларуси.

На открытии центра приняли участие ректор Азербайджанского университета языков Камал Абдуллаев, ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья Лаптева, начальник главного управления профессионального образования министерства образования Беларуси Сергей Пищов, заместитель начальника главного управления СНГ МИД Беларуси – начальник управления двустороннего сотрудничества со странами СНГ и Грузии Сергей Молунов, временный поверенный в делах Азербайджана в Беларуси Низами Рустамов и другие.

"Между нашими государствами установились прочные и деловые, и культурные, и политические связи. Этому подают пример лидеры наших государств. И я думаю, что открытие этого центра будет служить очень полезным функциональным проектом сближения, в первую очередь нашей молодежи, культурологов, языковедов, литературоведов", – сказал ректор Азербайджанского университета языков Камал Абдуллаев.

По его словам, в городе Баку ожидается открытие Центра белорусского языка и культуры, отметив, что в Азербайджанском университете языков функционирует свыше 20 языковых центров: "Я думаю, что среди них должен быть и белорусский центр. Это зеркальный ответ на то, что будет делаться здесь. То же самое мы будем делать в Баку – с любовью, уважением и великой радостью".

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Версия на азербайджанском языке Minskdə Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzi açılıb

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