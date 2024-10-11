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В Минкультуры Азербайджана состоялась встреча с делегацией Euronews

В Минкультуры Азербайджана состоялась встреча с делегацией Euronews В Министерстве культуры Азербайджана состоялась встреча с делегацией, возглавляемой основателем инвестиционной компании телеканала Euronews Педро Давидом.
Kультурная политика
11 октября 2024 г. 08:51
В Минкультуры Азербайджана состоялась встреча с делегацией Euronews

В Министерстве культуры Азербайджана состоялась встреча с делегацией, возглавляемой основателем инвестиционной компании телеканала Euronews Педро Давидом.

Как сообщили Report в ведомстве, приветствуя гостей, министр культуры Адиль Керимли выразил удовлетворение многолетним сотрудничеством между министерством и телеканалом.

А.Керимли приветствовал подготовку видеороликов на Euronews, отражающих многовековое культурное наследие азербайджанского народа, включая искусство ковроткачества и мугама, традиции и обычаи, а также трансляцию сюжетов об отдельных культурных проектах, в частности о музыкальном фестивале "Харыбюльбюль" в Шуше.

В ходе беседы обсуждались перспективы будущего сотрудничества. Была подчеркнута важность создания и представления международной аудитории документальных фильмов о различных сферах азербайджанской культуры.

Педро Давид поблагодарил за теплый прием и выразил уверенность, что сотрудничество телеканала с Министерством культуры Азербайджана будет успешно продолжаться и в дальнейшем.

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Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət Nazirliyində “Euronews”un nümayəndə heyəti ilə görüş olub

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