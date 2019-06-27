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В Министерстве культуры Азербайджана произведены новые кадровые назначения

В Минкультуры Азербайджана произведены новые кадровые назначения

В Министерстве культуры Азербайджана произведены новые кадровые назначения. 

Как сообщает Report, Гюнель Самедага гызы Асланова назначена завотделом развития культурных маршрутов и народного творчества Минкультуры. 

До этого она была заведующей сектором маркетинга и развития культурных маршрутов указанного отдела. 

Отметим, что ранее должность заведующего отделом развития культурных маршрутов и народного творчества Министерства культуры занимал Вугар Шихмамедов. Позже его назначили заведующим главы ИВ Сабаильского района. 

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