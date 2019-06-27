В Министерстве культуры Азербайджана произведены новые кадровые назначения.

Как сообщает Report, Гюнель Самедага гызы Асланова назначена завотделом развития культурных маршрутов и народного творчества Минкультуры.

До этого она была заведующей сектором маркетинга и развития культурных маршрутов указанного отдела.

Отметим, что ранее должность заведующего отделом развития культурных маршрутов и народного творчества Министерства культуры занимал Вугар Шихмамедов. Позже его назначили заведующим главы ИВ Сабаильского района.