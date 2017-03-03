В министерстве культуры и туризма прошло совещание

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Под руководством министра культуры и туризма Абульфаса Гараева прошло совещание.

Об этом сообщили Report из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

Было отмечено, что на совещании, посвященном 200-й годовщине со дня основания немецких поселений в южно-кавказском регионе, принимали участие сотрудники посольства Германии в Азербайджане, Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты, а также представители немецких компаний в Азербайджане.

Поселение немцев в Азербайджане, а также их деятельность была расценена на совещании как яркий пример взаимопонимания и сосуществования между народами. Созданное ими наследие было рассмотрено как часть мультикультурального культурного наследия в стране.

Министр культуры и туризма А.Гараев коснулся подписанного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжения и вопроса включения 200-летия основания немецких поселений в южно-кавказском регионе в программу ЮНЕСКО на 2016-2017 гг. касательно юбилеев выдающихся лиц и знаменательных событий.

А.Гараев довел до внимания участников совещания предложения министерства по проведению этой знаменательной даты и пригласил посольство, Германо-азербайджанскую внешнеторговую палату и немецкие компании к сотрудничеству в организации указанных мероприятий.