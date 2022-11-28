Анар Керимов осмотрел ряд учреждений культуры в Мингячевире

Министр культуры Анар Керимов 28 ноября посетил город Мингячевир.

Министр культуры Анар Керимов 28 ноября посетил город Мингячевир.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Посещение министра состоялось в соответствии с планом по совершенствованию деятельности и управления в системе министерства культуры, повышения эффективности работы учреждений культуры в регионах.

Министр Анар Керимов и глава исполнительной власти Мингячевира Ильхам Исмайлов сначала посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложили цветы.

В ходе поездки министр культуры осмотрел ряд учреждений культуры, был проинформирован об общей деятельности, текущем состоянии и материально-технических возможностях учреждений.

Во время ознакомления с Центром Гейдара Алиева в городе Мингячевир ему сообщили, что в центре, функционирующем с 2013 года, демонстрируются фотографии и различные экспонаты, отражающие различные периоды жизни и деятельности общенационального лидера.

Министру, побывавшему в Мингячевирской государственной картинной галерее, сообщили, что в созданном в 1987 году очаге культуры в настоящее время сохраняется 231 экспонат.

В рамках поездки состоялся осмотр музея истории города Мингячевира. Было отмечено, что в основном фонде музея, созданного в 1968 году, хранится 15561 экспонат. Здесь также хранятся и образцы материальной культуры, относящиеся к III-I тысячелетиям до н.э. В 2017 году в здании, введенном в эксплуатацию в 2009 году, был проведен текущий ремонт.

В ходе ознакомления с центральной библиотекой города Мингячевира была представлена информация о деятельности библиотеки, книжном фонде, количестве читателей. Было отмечено, что центральная библиотека функционирует с 1956 года.

Анар Керимов дал поручения и рекомендации по дальнейшему оживлению деятельности в учреждениях культуры, налаживанию работы в соответствии с современными требованиями.