В Межправительственном комитете ЮНЕСКО предотвращена провокация Армении против Азербайджана

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В столице Маврикии, Порт Луи, началась 13-ая сессия Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия.

Как сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры, на заседании, которое продлится с 26 ноября до 1 декабря, принят 5-летний отчет о "Традициях карабахской верховой игры - човган" Азербайджана, включенной в 2013 году в Список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающихся в срочной охране.

В отчете отражены мероприятия, выполненные в Азербайджане для развития традиций верховой игры човган, а также невозможность претворения в жизнь традиций этой игры в результате оккупации Арменией нагорно-карабахского региона Азербайджана.

На заседании армянская делегация, верная своей неконструктивной традиции, выступила против Азербайджана и потребовала вернуть отчет азербайджанской стороне. По вопросу было проведено широкое обсуждение, и эта попытка Армении, как и всегда, потерпела крах. Комитет не поддержал предложения Армении.

На сессии под руководством заместителя министра иностранных дел Азербайджана Рамиза Гасанова принимает участие делегация, в состав которой входят постоянный представитель страны при ЮНЕСКО Анар Керимов, посол министерства иностранных дел по особым поручениям, генсек Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО Эльнур Султанов и заместитель руководителя аппарата министерства культуры – заведующий отделом международного сотрудничества и инновативного развития Васиф Эйваззаде и второй секретарь Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО Нахид Омаров.