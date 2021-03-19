В Международном Фонде Тюркской Культуры и Наследия наградили победителей конкурса

На мероприятии представлена ​​национальная кухня тюркоязычных государств и символы, отражающие их историю и культуру

В Международном Фонде Тюркской Культуры и Наследия состоялось празднование Новруз байрам и церемония награждения победителей международного конкурса рисунков “Защитим наш мир: обычаи и традиции Тюркского мира”.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу фонда, открывая мероприятие, президент Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия Гюнай Эфендиева поздравила участников с наступающим праздником Новруз. Она отметила, что Новруз байрам по своей культурной значимости занимает важное место в мире, и не случайно уже более 10 лет включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. 21 марта в различных странах с большим энтузиазмом отмечается Новруз, объявленный со стороны ООН, как международный праздник. Это показатель значимости Новруза во всем мире.

“Новруз - начало нового года. В культуре тюркоязычных народов Новруз богат элементами, выражающими пробуждающую природу и плодородие, вместе с тем олицетворяет радость жизни и очищение души. Новруз также известен среди тюркоязычных народов, как праздник мира и является показателем нашей генетической памяти. В эти праздничные дни вспоминаются забытые обычаи, возрождаются древние традиции. Гордостью является то, что Новруз спустя 30 лет возвращается на освобожденные от оккупации земли Азербайджана - в родной Карабах. Эти традиции, оставшиеся от наших предков – наше наследие. Наша цель - сохранить и продвигать их по всему миру.

Сегодняшняя выставка, состоящая из работ детей из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии, отражает древнюю историю, культуру и, самое главное, дух Тюркского мира. Древние традиции Тюркского мира переносят нас в этот волшебный и загадочный мир. Они призывают нас к чистоте, доброте и милосердию, а также к сохранению духовных ценностей”- сказала Гюнай Эфендиева.

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов выразил благодарность организаторам конкурса. Он отметил, что праздник Новруз символизирует весну. "Тюркоязычные народы связывают весну с возрождением природы и отмечают этот праздник как начало нового года. Новруз байрам пройдя испытания истории сохранился и по сей день. Несмотря на то, что Новруз не разрешалось отмечать в советское время, в Азербайджане он всегда праздновался с соблюдением многовековых традиций. Новруз 2021 года имеет особое значение для азербайджанского народа, так как освобождены земли, почти 30 лет находящиеся под оккупацией, и восстановлена ​​территориальная целостность страны. Мы обязаны Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву и нашей славной армии за возможность празднования Новруз байрам на освобожденных от оккупации землях", - сказал заместитель министра иностранных дел.

Выступившие на мероприятии посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, поверенный в делах Кыргызской Республики в Азербайджане Мухамед Лоу, культурный атташе посольства Узбекистана в Азербайджане Ойбек Акрамов, посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишангулиев, секретарь Посольства Венгрии в Азербайджане Михай Грубер, посол Литвы в Азербайджане Эгидиюс Навикас, Резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи высоко оценили проведение в Фонде Новруз байрам, а также поделились традициями праздника присущими странам, которые они представляют.

На церемонии была представлена ​​выставка работ победителей объявленного Фондом международного конкурса рисунков "Защитим наш мир: обычаи и традиции Тюркского мира".

Затем президент Фонда вручила послам стран сертификаты участников конкурса.

В здании организации также были установлены стенды с образцами национальной кухни тюркоязычных народов, символами, отражающими их историю и культуру.

На мероприятии состоялся показ национальных костюмов стран-членов и наблюдателей Фонда в сопровождении их национальной музыки.

Мероприятие было организовано в соответствии с условиями пандемии.