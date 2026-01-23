В Международном аэропорту Гейдар Алиев открыта выставка Резы Дегати

С 23 января по 27 марта в Международном аэропорту Гейдар Алиев проходит фотовыставка "The Rising Light" всемирно известного фотографа и фотожурналиста Резы Дегати (REZA).

Об этом Report сообщили в пресс-службе AZAL.

Проект реализуется при поддержке авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), Международного аэропорта Гейдар Алиев, входящих в AZCON Holding, и компании Boeing и является частью культурной программы, представленной в международном пространстве бакинского аэропорта - Терминале 1.

Проект "The Rising Light" раскрывает Азербайджан через уникальный авторский взгляд Резы Дегати, в работах которого богатое историческое наследие страны органично переплетается с ритмом современной жизни. Ориентированный на широкую международную аудиторию, визуальный проект раскрывает культурные, социальные и гуманитарные аспекты Азербайджана.

Выбор Международного аэропорта Гейдар Алиев в качестве выставочного пространства носит символичный характер: один из крупнейших авиационных узлов региона, ежедневно принимающий десятки тысяч пассажиров со всего мира, становится платформой культурного диалога и первой точкой визуального знакомства с Азербайджаном. Размещение проекта в международном пространстве Терминала-1 подчеркивает его масштаб и глобальную направленность.

Поддержка проекта со стороны Azerbaijan Airlines, компании Boeing и Международного аэропорта Гейдар Алиев отражает общее стремление партнеров интегрировать подобные инициативы в международное авиационное пространство, расширяя роль авиации как проводника культурных ценностей. Выставка выстроена как визуальный рассказ о стране - через людей, ландшафты и повседневную жизнь. Работы REZA передают характер среды, устойчивость традиций и разнообразие культурных проявлений, формирующих современный облик Азербайджана.

Экспозиция объединяет 44 фотоработы REZA. Отдельный раздел выставки посвящен памятникам, включенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В их числе – Государственный историко-архитектурный заповедник Ичеришехер и Дворец Ширваншахов в Баку, культурный ландшафт наскального искусства Гобустана, а также Дворец Шекинских ханов.

"Выставка "The Rising Light" в целостном визуальном формате раскрывает историю, культуру и человеческие истории Азербайджана. Посредством этого проекта мы представляем нашу страну гостям не просто как географическое пространство, а как носителя богатых ценностей и глубокой культурной памяти", - отметил председатель Правления ЗАО Azerbaijan Airlines Самир Рзаев. Он также подчеркнул, что культурные инициативы органично вписываются в общую стратегию развития AZAL и дополняют программу технической модернизации авиакомпании:

"В этом году флот AZAL пополнится самолетом нового поколения Boeing 787-9 Dreamliner. Уверен, что этот шаг внесет значимый вклад в реализацию путешествий мечты наших пассажиров".

"Авиация соединяет людей не только через направления, но и через общий опыт", - отметила Айсем Саргын, управляющий директор Boeing по Турции и Центральной Азии. – "Поддерживая выставку "The Rising Light", компания Boeing с гордостью помогает создать пространство, в котором путешественники со всего мира могут соприкоснуться с богатой культурой, историей и человеческими историями Азербайджана. Эта выставка отражает нашу веру в то, что самолеты Boeing делают больше, чем просто обеспечивают путешествия, - они соединяют людей, культуры и идеи по всему миру".

Эту идею культурного диалога и человеческого измерения путешествий продолжает личное художественное высказывание автора выставки - фотографа REZA.

"The Rising Light" - это мое свидетельство о душе Азербайджана - народа, который сумел превратить страдание в стойкость, а тьму - в свет. Как учил поэт Руми: "Рана - это место, через которое в тебя проникает Свет". Через эти фотографии я свидетельствую о народе, который чтит свое древнее наследие и одновременно строит свое будущее", - отметил Реза Дегати.

REZA - всемирно признанный фотограф и фотожурналист, известный своим вниманием к человеческим историям и социальным контекстам. За более чем 40 лет профессиональной деятельности он работал более чем в 100 странах, документируя ключевые события современной истории. В разные годы REZA неоднократно работал в Азербайджане, запечатлевая ключевые моменты новейшей истории страны, включая трагические события конца XX века, судьбы беженцев, а также Первую и Вторую Карабахские войны. За вклад в укрепление мира и развитие культурного диалога он был награжден орденом "Достлуг" президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Работы REZA удостоены престижных международных наград, включая Infinity Award Международного центра фотографии в Нью-Йорке, Lucy Award, награду HIPA за вклад в развитие фотографии и Почетную медаль Университета Миссури. Он также является обладателем почетной степени Американского университета в Париже, старшим стипендиатом Ashoka и кавалером Национального ордена "За заслуги" Франции.