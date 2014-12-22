Лейла Алиева: "Лермонтов отмечал, что для Азии азербайджанский язык так же важен, как французский язык для Европы"

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева в рамках мероприятий в связи с 200-летием со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова состоялся музыкальный вечер, посвященный литературно-художественному творчеству великого русского поэта.

В мероприятии приняли участие первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Cначала президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Лейла Алиева, Арзу Алиева и президент Ассоциации "Наследие Лермонтова" Михаил Лермонтов ознакомились с выставкой, организованной в Центре Гейдара Алиева в связи с 200-летием со дня рождения поэта.

Выставка состоит из трех разделов – "Репродукции произведений Лермонтова-художника", "Художественный образ поэта глазами детей" и "Презентация личности и литературного творчества Лермонтова студентами и преподавателями Азербайджанской Государственной Академии художеств". В 2014 году 200-летие со дня рождения великого русского поэта Михаила Лермонтова отмечается во всем мире, в том числе и в Азербайджане.

По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и вице-президента Фонда Лейлы Алиевой в Баку по этому поводу проводятся различные мероприятия. Среди них – и выставка, посвященная 200-летию со дня рождения поэта. Выставка вносит вклад в культурное сотрудничество между двумя народами.

В своем выступлении в официальной части мероприятия вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева сказала:

- Уважаемые гости, дорогие друзья!

Прежде всего, хочу поприветствовать вас всех в Баку. Сегодня нас с вами объединяет очень светлое событие – 200 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Я знаю, что эта дата отмечается во многих странах, так как гений Лермонтова принадлежит всему человечеству.

Его творчество внесло огромный вклад в мировую культуру, и оно пришлось по душе всем народам. Его любят как на Западе, так и на Востоке. Поэзия Лермонтова – это и яркая гражданская позиция, и глубокая философия, и изящная любовная лирика. Всем известно, что многие свои произведения Лермонтов написал во время ссылки на Кавказ. Его как художника и поэта очень вдохновляли яркие краски Кавказских гор, лесов и рек. И он наполнял свои произведения колоритом местных традиций и обычаев. Даже многие из его героев - настоящие жители Азербайджана, Грузии, Чечни и Дагестана. И он еще показал нам, насколько важно культурное разнообразие.

В Азербайджане всегда с большой любовью и уважением относились к великой русской культуре и литературе. И сегодня в нашей стране в полном объеме сохранилось изучение русского языка в школах, действуют Русский драматический театр, Русский культурный центр, Бакинский славянский университет, существует Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. И, конечно же, мы очень гордимся тем, что Лермонтов изучал азербайджанский язык. И он даже сам отмечал, что для Азии азербайджанский язык так же важен, как французский язык для Европы.

Учителем Лермонтова был выдающийся просветитель, философ и основатель азербайджанской драматургии Мирза Фатали Ахундзаде. И их связывала как теплая, искренняя дружба, так и огромная любовь и уважение к великому таланту Пушкина. На мой взгляд, это еще раз подчеркивает, насколько древние и глубокие корни связывают Азербайджан и Россию. И сегодня в Азербайджане, как и всегда, очень любят Лермонтова. В Баку одна из центральных улиц носит его имя, а в городе Гусар существует музей Лермонтова. Это тот самый дом, в котором останавливался поэт.

Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем 200-летие со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Лично для меня он всегда остается живым. Он живет в сердцах людей по всему миру. Он живет в сердцах взрослых и детей. Вы уже ознакомились с замечательной выставкой, которую подготовили самые юные художники Азербайджана. И сегодня, отмечая его юбилей, Азербайджан отдает ему дань уважения и дарит свою любовь.

Благодарю всех за внимание и желаю вам прекрасного вечера.

Спасибо.

Выступивший затем президент Ассоциации "Наследие Лермонтова" Михаил Лермонтов выразил признательность от имени семьи. Он отметил, что впервые за пределами России проводится мероприятие столь высокого уровня, посвященное 200-летию великого русского поэта.

Сказав, что самые незабываемые произведения поэта были созданы на Кавказе, Михаил Лермонтов подчеркнул, что очень доволен уважением, проявляемым в Азербайджане к творчеству поэта. Он выразил благодарность инициаторам и организаторам мероприятия.

Затем началась художественная часть мероприятия. В сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли и Азербайджанской государственной хоровой капеллы в исполнении деятелей культуры и искусства Азербайджана и России прозвучали фрагменты литературных произведений, стихи поэта, отрывки из фильмов о нем. В заключение мероприятия состоялась мировая премьера произведения Лермонтова "Ангел".

Затем президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева встретилась с принявшими участие в мероприятии известными деятелями искусств Пьером Шереметьевым, Хугует Шереметьевой и Колетт Толстой. Они выразили благодарность первой леди Азербайджана за высокий уровень мероприятий, посвященных 200-летию Лермонтова.