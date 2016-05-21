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    В Мексике состоялось открытие Дней азербайджанского кино

    На открытии был показан фильм Аршин мал алан

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В столице Мексики Мехико состоялось открытие Дней азербайджанского кино. Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в этой стране, мероприятие организовано Мексиканским национальным киноархивом (CINETECA), посольством Азербайджана в Мексике и министерством культуры и туризма Азербайджана с целью укрепления культурных связей между Азербайджаном и Мексикой.

    В ходе Дней азербайджанского кино, которые продлятся в Мехико до 26 мая, зрители смогут увидеть 7 кинолент - "Аршин мал алан ", "Не та, так эта", "Летучая мышь", "Чужое время", "Степняк", "Набат" и "Вниз по течению". 

    На открытии был показан фильм "Аршин мал алан".

    Отметим, что фильмы будут демонстрироваться с субтитрами на испанском языке, которые подготовлены Мексиканским национальным киноархивом (CINETECA).

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