В Мексике состоялось открытие Дней азербайджанского кино

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В столице Мексики Мехико состоялось открытие Дней азербайджанского кино. Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в этой стране, мероприятие организовано Мексиканским национальным киноархивом (CINETECA), посольством Азербайджана в Мексике и министерством культуры и туризма Азербайджана с целью укрепления культурных связей между Азербайджаном и Мексикой.

В ходе Дней азербайджанского кино, которые продлятся в Мехико до 26 мая, зрители смогут увидеть 7 кинолент - "Аршин мал алан ", "Не та, так эта", "Летучая мышь", "Чужое время", "Степняк", "Набат" и "Вниз по течению".

На открытии был показан фильм "Аршин мал алан".

Отметим, что фильмы будут демонстрироваться с субтитрами на испанском языке, которые подготовлены Мексиканским национальным киноархивом (CINETECA).