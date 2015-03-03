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    В Мексике представлено произведение Фикрета Амирова

    Слушатели встретили Концерт бурными аплодисментами

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В столице Мексики было представлено произведение великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова "Концерт для фортепиано с оркестром на арабские темы".

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике, произведение было исполнено во время Дней культуры Ливана в рамках Национального праздника Республики Ливан в Мехико.

    "Концерт для фортепиано с оркестром на арабские темы" был представлен в исполнении Филармонического оркестра города Мехико. Оркестр также исполнил произведения ливанского композитора Джамала Абуль Хусна и французского композитора и органиста бельгийского происхождения Сезара Франка. Руководил оркестром ливанский художественный руководитель и главный режиссер Лубнан Баалбаки.

    "Концерт для фортепиано с оркестром на арабские темы" Фикрета Амирова привлекает слушателей глубоким содержанием, богатством, яркой, прозрачной оркестровкой и народностью. Слушатели встретили Концерт бурными аплодисментами. 

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