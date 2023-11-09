В Марокко состоялась презентация книги "Карабахское ханство: историческая и культурная самобытность"

В Национальной библиотеке Марокко в столице городе Рабат 8 ноября состоялась церемония презентации книги под названием "Карабахское ханство: историческая и культурная самобытность", приуроченной ко Дню Победы Азербайджана.

В Национальной библиотеке Марокко в столице городе Рабат 8 ноября состоялась церемония презентации книги под названием "Карабахское ханство: историческая и культурная самобытность", приуроченной ко Дню Победы Азербайджана.

Как передает Report , мероприятие было организовано посольством Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко.

Публикация на английском, французском и арабском языках содержит коллекцию ценных артефактов, собранных в ходе экспедиций, организованных сотрудниками Музея Кавказа в Тбилиси на территорию исторического Карабахского ханства в период с 70-х гг. XIX века по 1912 год. На церемонии вручения гостям также была представлена ​​фотовыставка этих артефактов. В мероприятии приняли участие около 100 участников, в том числе государственные чиновники Марокко, представители дипломатического корпуса, СМИ, представители неправительственных организаций, а также представители азербайджанской диаспоры.

Выступая, директор Национальной библиотеки Марокко Мохаммед Ферран, отметил тот факт, что указанная презентация играет важную роль в развитии культурных отношений между двумя странами, и что, способствуя взаимодействию между людьми это мероприятие послужит формированию более широкого восприятия и повышению осведомленности марокканской общественности о богатой истории, культуре и ценностях Азербайджана.

Посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов отметил что презентация, организованная в рамках мероприятий по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, посвящена книге об уникальных исследованиях о Карабахе, одном из наших важнейших культурных регионов Азербайджана, освобожденного после 28 лет оккупации. Посол также обратил внимание на то, что сотрудники созданного в Тбилиси "Музея Кавказа" проводили многочисленные экспедиции в различные регионы Кавказа с целью сбора историко-этнографических материалов о местных народах, а также материалов, собранных с территории Карабахского ханства, в основном во время экспедиций 1912 г.

В частности, было отмечено, что в результате детального анализа, каталогизации и фотографирования материалов и артефактов, хранящихся в архиве Национального музея Грузии, созданного на базе Музея Кавказа, был составлен альбом который в последствии был издан по инициативе Фонда Гейдара Алиева и при организационной поддержке Министерства иностранных дел Азербайджана. Было отмечено, что из нескольких тысяч артефактов, обнаруженных и изученных в архивах Национального музея Грузии, в книге отражены только 300. Посол обратил внимание на тот факт, что отраженные здесь материалы свидетельствуют об азербайджанской, мусульманской идентичности населения Карабахского ханства. Посол Назим Самедов также добавил, что не случайно презентация альбома-книги была организована 8 ноября, в день Победы и освобождения нашей культурной столицы, города Шуша в Карабахе. В завершение посол поздравил представителей азербайджанской диаспоры, принявших участие в мероприятии, с Днем Победы и 9 ноября - Днем Национального Флага.

Отметим, что выставка артефактов будет экспонироваться в Национальной библиотеке в течение следующих двух недель. Кроме того, книга включена в богатый книжный каталог Национальной библиотеки Королевства Марокко, что даст марокканским читателям возможность ближе познакомиться с богатой культурой и историей Карабахского региона нашей страны. По завершении мероприятия экземпляры книги "Карабахское ханство: историческая и культурная самобытность" были подарены участникам мероприятия.