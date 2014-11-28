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    В Люксембурге открылось информационное бюро Азербайджанской культурной ассоциации «Карабах»

    Его целью является более широкое информирование об азербайджанской культуре,доведение правды о Нагорном Карабахе

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Cостоялось открытие информационного бюро функционирующей в Люксембурге Азербайджанской культурной ассоциации «Карабах». Как сообщает Report, целью бюро, открытого при поддержке Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, является более широкое информирование об азербайджанской культуре, и, в то же время, доведение правды о Нагорном Карабахе в Люксембурге, а также во всей Европе.

    Посредством информационного бюро и входящего в его состав выставочного зала, расположенных на одной из центральных улиц Люксембурга, предполагается предоставление местному населению обширной информации об истории, культуре, туристическом потенциале Азербайджана, а также достоверной информации об оккупированном Нагорном Карабахе, периодическое проведение соответствующих мероприятий. 

    На церемонии открытия выступили член правления Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана», депутат Милли Меджлиса Ровшан Рзаев, председатель Союза композиторов Азербайджана Фирангиз Ализаде, советник посольства Фарах Гёзалова, руководитель Азербайджанской культурной ассоциации «Карабах» госпожа Леа Линстер и другие лица. Они подчеркнули важность функционирования таких организаций с точки зрения информирования европейцев о реалиях Азербайджана.

    В мероприятии приняли участие представители аккредитованного в Люксембурге дипломатического корпуса, общественно-политические деятели, заместитель главного секретаря Министерства иностранных дел Люксембурга Лео Фабер, представители других государственных структур, азербайджанской диаспоры и средств массовой информации.

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