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    В Люксембурге открылась выставка под названием "Азербайджан край толерантности"

    На выставке экспонируются 84 произведения 24 молодых художников

    Бку. 28 июня. REPORT.AZ/ В Люксембурге открылась выставка молодых азербайджанских художников под названием "Азербайджан – край толерантности".

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Бельгии, на выставке экспонируются 84 произведения 24 молодых художников.

    В мероприятии приняли участие члены азербайджанской диаспоры, представители аккредитованного в Люксембурге дипкорпуса, НПО, исследовательских центров и др.

    Открыла мероприятие вице-президент культурного центра "Карабах" Ева Родик, рассказав о важности такого рода мероприятий.

    Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге Фуад Искендеров сообщил, что Азербайджан имеет древнюю историю, культуру, прочные традиции толерантности и мультикультурализма. Он отметил, что в стране высоко ценят изобразительное искусство и сегодняшние художники успешно продолжают успехи.

    Отметим, что выставка была организована центром социально-психологической реабилитации молодежи "Возрождение" при поддержке функционирующего в Люксембурге культурного центра "Карабах", посольства Азербайджана в Бельгии и Люксембурге и "Азербайджанских авиалиний" (АЗАЛ).

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