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    ​В Люксембурге открылась фотовыставка "Мой Азербайджан"

    Выставка, проходящая в культурном центре Карабах в Люксембурге, продлится до 10 июня

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава постоянного представительства Азербайджана в ЕС Фуад Искендеров вместе с президентом Азербайджанской культурной ассоциации Люксембурга Леа Линстер открыл фотовыставку "Мой Азербайджан". Как сообщает Report, выставка, проходящая в культурном центре "Карабах" в Люксембурге, продлится до 10 июня. На выставке демонстрируются работы азербайджанского фотографа Орхана Асланова, снятые в различных уголках Азербайджана и запечатлевшие природную красоту республики.

    На церемонии открытия выставки также присутствовали главы и представители аккредитованного в Люксембурге дипкорпуса, включая посла России Виктора Сорокина, дипломатов посольств Турции и США.

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