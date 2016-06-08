​В Люксембурге открылась фотовыставка "Мой Азербайджан"

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава постоянного представительства Азербайджана в ЕС Фуад Искендеров вместе с президентом Азербайджанской культурной ассоциации Люксембурга Леа Линстер открыл фотовыставку "Мой Азербайджан". Как сообщает Report, выставка, проходящая в культурном центре "Карабах" в Люксембурге, продлится до 10 июня. На выставке демонстрируются работы азербайджанского фотографа Орхана Асланова, снятые в различных уголках Азербайджана и запечатлевшие природную красоту республики.

На церемонии открытия выставки также присутствовали главы и представители аккредитованного в Люксембурге дипкорпуса, включая посла России Виктора Сорокина, дипломатов посольств Турции и США.