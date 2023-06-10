В Лянкяране проходит фестиваль культуры стран ЕС Eurovillage

В парке имени Гейдара Алиева проходит фестиваль Eurovillage.

В парке имени Гейдара Алиева в Лянкяране проходит фестиваль культуры стран Европейского союза Eurovillage.

Как передает Report, мероприятие организовано при поддержке представительства ЕС в Азербайджане.

На фестивале представлены стенды посольств Румынии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Швеции, Болгарии, Германии, Бельгии, Хорватии, Нидерландов и Чехии.

Глава исполнительной власти Лянкярана Талех Гарашов, поприветствовав гостей, отметил, что фестиваль является маленьким путешествием в страны ЕС, и гости мероприятия могут поближе ознакомиться с культурой европейских стран.

"Благодаря дальновидной успешной внешней политике Ильхама Алиева отношения Азербайджана со странами ЕС с каждым годом все больше укрепляются. Это мероприятие послужит хорошей возможностью узнать культуру и ценности стран ЕС, представленных на этом фестивале",-сказал глава ИВ.

В свою очередь посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил, что Лянкаран является регионом, который активно сотрудничает с ЕС. По его словам, в целом партнерство Азербайджана и ЕС продолжает активно развиваться.

Заместитель министра экономики Сахиб Мамедов отметил, что одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана является развитие отношений с международными организациями. В этом ключе особое место занимает сотрудничество со странами Евросоюза.

С. Мамедов подчеркнул, что ЕС является главным торговым партнером Азербайджана. За последние 10 лет ЕС инвестировал в экономику Азербайджана 20 млрд евро, оказал 640 млн евро технической поддержки, реализовал более 50 твининг-проектов.

Также, по словам замминистра, Азербайджан является надежным партнером Европейского союза в энергетике.