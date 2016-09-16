В Лос-Анджелесе состоялась премьера художественного фильма, посвященного Карабаху

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Лос-Анджелесе состоялась премьера художественного фильма "Юные голоса, древняя песня", посвященного детям вынужденных переселенцев из Карабахского региона.

Как сообщает Report, показ фильма, снятого известным американским мастером мугама Джеффри Вербоком, состоялся по инициативе и при поддержке генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В мероприятии приняли участие генеральные консулы стран, аккредитованных в Лос-Анджелесе, руководители различных государственных и неправительственных организаций, представители СМИ, деятели науки и образования и др.

До показа фильма генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев рассказал о захватнической политике Армении против Азербайджана и этнической чистке, в результате которых более 1 миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами со своих родных земель. Дипломат довел до внимания, что среди беженцев и вынужденных переселенцев было более 400 тысяч детей, в фильме говорится об этих детях, ставших жертвами агрессии Армении против нашей страны.

Генеральный консул подчеркнул, что дети с уничтоженным детством, изгнанные с родных земель в Карабахе уже выросли, но все еще живут с психологическими травмами от войны и оккупации, болью и горем в сердце. Он отметил значимость художественного фильма "Юные голоса, древняя песня", который привлекает внимание не только к азербайджанским детям, но и к проблеме юных жертв военных конфликтов в различных точках мира, к их боли, лишениям.

Генеральный консул выразил признательность за поддержку, оказанную в создании этого произведения искусства, обществу Европа-Азербайджан, а также инициатору проекта фильма и автору Дж.Вербоку.