В Лос-Анджелесе состоялась американская премьера фильма "Командировка в вечность"

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В калифорнийском городе Лос-Анджелес состоялось мероприятие, посвященное 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщили Report в генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, на мероприятии был продемонстрирован снятый Бакинским медиа-центром при поддержке Фонда Гейдара Алиева фильм "Командировка в вечность", главным продюсером которого является Арзу Алиева. Фильм повествует о сложной судьбе членов азербайджанской делегации, направленной в 1919 году на Парижскую мирную конференцию.

В мероприятии, проведенном генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе в Церкви Иисуса Христа святых последних дней, являющейся самой крупной и старинной церковью Лос-Анджелеса, приняли участие представители выборных органов, генеральных консульств зарубежных стран, члены различных общин, известные ученые, деятели культуры и журналисты.

Выступивший на мероприятии директор Церкви по общественным связям Мет Бол выразил удовлетворение проведением в храме столь важного мероприятия.

Выступивший на мероприятии генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе и дуайен консульского корпуса Лос-Анджелеса Насими Агаев отметил, что 100 лет назад, 28 мая 1918 года, азербайджанский народ создал первую в своей истории республику – Азербайджанскую Демократическую Республику. Эта республика вошла в историю как первое светское и демократическое государство в мусульманском мире, а также первая мусульманская страна, предоставившая избирательное право женщинам.

Подробно рассказав об истории независимости Азербайджана, генеральный консул довел до внимания, что сегодня под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан стал государством с самой мощной экономикой в регионе и реализует энергетические и транспортные проекты глобального значения. Н.Агаев отметил, что в Азербайджане на протяжении веков все граждане, независимо от религиозной и этнической принадлежности, сосуществуют в атмосфере мира, братства и спокойствия, свободно отправляя свои религиозные обряды, соблюдая обычаи и традиции.

Представив информацию о фильме "Командировка в вечность", Н.Агаев отметил, что этот фильм с высоким профессионализмом довел до зрителя самоотверженность первых азербайджанских дипломатов, проявленную в деле признания независимости нашей страны, и является ярким экранным произведением.

Выступивший затем сенатор от штата Вайоминг Леланд Кристенсен, приехавший в Лос-Анджелес для участия в премьере, выразил удовлетворение участием в мероприятии столь большой важности. Высоко оценив партнерство и дружбу между Азербайджаном и США, сенатор подчеркнул, что Азербайджан играет важную роль в регионе и мире и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между двумя государствами.

Затем был продемонстрирован фильм "Командировка в вечность". Это был первый показ фильма в США. Фильм был встречен зрителями с большим интересом и продолжительными аплодисментами.

После показа в исполнении известной американской пианистки, профессора Университета Юты Сюзан Дуэльмайер были представлены образцы азербайджанской музыки. Гости также ознакомились с различными изысканными блюдами азербайджанской кухни.