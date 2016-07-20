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    В Лондоне прошел "Фестиваль Рамазана-2016"

    В мероприятии приняли участие представители Центра традиционной культуры Ичеришехер

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Представители Центра традиционной культуры "Ичеришехер" приняли участие в "Фестивале Рамазана-2016", который состоялся на Трафальгарской площади в Лондоне. 

    Об этом Report сообщили в Управлении государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". 

    Мероприятие, которое проходит во второй раз, организовал мэр Лондона. В фестивале участвовали также представители Королевской школы традиционных искусств. Основной целью участия в фестивале было представление и продвижение на международном уровне культуры, традиционного искусства, мастерства и культурного наследия Азербайджана.

    В ходе фестиваля посетители ознакомились с образцами украшений в форме набати и геометрическими узорами, созданными на основе восьмиконечной звезды и относящиеся к исламскому искусству, а также образцами керамики, батики, ювелирными и деревянными изделиями, являющимися ручной работой студентов Центра традиционной культуры "Ичеришехер".

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