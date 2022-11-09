В Литве пройдут Дни культуры Азербайджана

12 ноября в Литве пройдут Дни культуры Азербайджана.

12 ноября в Литве пройдут Дни культуры Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил председатель общины "Азерис" Алиага Мамедов.

Дни культуры пройдут при организации азербайджанской общины "Азерис" Клайпедского региона совместно с Центром национальных культур Литвы и будут приурочены ко Дню Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

В рамках мероприятия планируется торжественное шествие всадников в национальных костюмах, а также членов общины и гостей мероприятия по центру Клайпеда и запланирована дегустация азербайджанских блюд.

Азербайджанская община "Азерис" уже более десяти лет действует на территории Литвы, помогая соотечественникам интегрироваться в жизнь Литвы.