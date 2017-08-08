В Лерике обнаружено кладбище и поселение античного периода - ФОТО

Лерик. 8 августа. REPORT.AZ/ В Лерикском районе обнаружены новые находки, относящиеся к античному периоду.

Как сообщает южное бюро Report, специалисты Института археологии и этнографии НАНА в ходе исследовательских работ, проведенных на территории села Гюрдесар, обнаружили кладбище и поселение, относящиеся к V веку до нашей эры.

Как сообщил Report ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии НАНА Джейхун Эминли, на территории кладбища античного периода уже шесть лет проводятся исследовательские работы: "Два года назад мы также узнали, что рядом с кладбищем есть поселение. Работа в этом направлении продолжается. Во время последних исследований встречались более ранние образцы кладбища на скалистом участке вершины. В могилах есть оружие античной эпохи, бусы, украшения и фаянсовые предметы быта. В обнаруженных образцах материальной культуры наблюдается культурное влияние империй того времени".

Отметим, что археологические исследовательские работы осуществляются совместно с американскими специалистами.