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В Лачыне спустя 33 года состоится кинопоказ

В Лачыне спустя 33 года состоится кинопоказ В восстановленном киноцентре Lacinema в Лачыне спустя 33 лет состоится первый кинопоказ.
Kультурная политика
4 февраля 2025 г. 02:23
В Лачыне спустя 33 года состоится кинопоказ

В восстановленном киноцентре Lacinema в Лачыне спустя 33 лет состоится первый кинопоказ.

Как сообщает карабахское бюро Report, премьера художественно-документального фильма "Атабеки Азербайджана", основанного на исторических фактах, состоится 7 февраля в 18:00.

Основная цель - внести вклад в организацию досуга лачынцев, вернувшихся на родные земли в рамках программы "Великое возвращение", и соотечественников, проживающих в близлежащих районах.

Фильм повествует о двух великих исторических личностях тюркского мира средневековья, отважных полководцах - Кара Сунгуре и основателе государства Атабеков Шамсаддине Эльденизе. Кинолента погружает зрителя в атмосферу XII века, проливает свет на богатую и славную историю Азербайджана, продвигая национально-духовное наследие того периода.

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Версия на азербайджанском языке Laçında 33 illik fasilədən sonra film nümayişi baş tutacaq

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