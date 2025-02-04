В Лачыне спустя 33 года состоится кинопоказ

В восстановленном киноцентре Lacinema в Лачыне спустя 33 лет состоится первый кинопоказ.

В восстановленном киноцентре Lacinema в Лачыне спустя 33 лет состоится первый кинопоказ.

Как сообщает карабахское бюро Report , премьера художественно-документального фильма "Атабеки Азербайджана", основанного на исторических фактах, состоится 7 февраля в 18:00.

Основная цель - внести вклад в организацию досуга лачынцев, вернувшихся на родные земли в рамках программы "Великое возвращение", и соотечественников, проживающих в близлежащих районах.

Фильм повествует о двух великих исторических личностях тюркского мира средневековья, отважных полководцах - Кара Сунгуре и основателе государства Атабеков Шамсаддине Эльденизе. Кинолента погружает зрителя в атмосферу XII века, проливает свет на богатую и славную историю Азербайджана, продвигая национально-духовное наследие того периода.