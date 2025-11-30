Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Лачыне состоялась церемония закрытия Года "Культурной столицы СНГ – 2025"

    Kультурная политика
    • 30 ноября, 2025
    • 13:07
    В Лачыне состоялась церемония закрытия Года Культурной столицы СНГ – 2025

    Министерство культуры Азербайджана и специальное представительство президента в Лачынском районе организовали официальную церемонию закрытия Года "Культурной столицы СНГ – 2025".

    Как сообщает из Лачына корреспондент Report, мероприятие началось с выступлений официальных лиц.

    Спецпредставитель президента Масим Мамедов, исполнительный директор Международного фонда гуманитарного сотрудничества государств-членов СНГ Тахир Иксанов, депутат Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглу и заместитель министра культуры Фарид Джафаров рассказали о работе, проделанной в рамках года культурной столицы, а также о намеченных планах и платформах сотрудничества. Было отмечено, что прошедший год запомнился культурно-гуманитарным сотрудничеством стран СНГ.

    Затем мероприятие продолжилось художественной частью.

    Напомним, что решением Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ от 8 октября 2024 года, город Лачын Восточно-Зангезурского района Азербайджана был объявлен "Культурной столицей СНГ" на 2025 год.

    Лачын Культурная Столица СНГ церемония закрытия
    Фото
    Laçında "MDB-nin Mədəniyyət Paytaxtı – 2025"in rəsmi bağlanış mərasimi keçirilib
    Elvis

    Последние новости

    13:32
    Фото

    В Саудовской Аравии подчеркнули внутриисламскую солидарность в Азербайджане

    Религия
    13:19

    "Бавария" повторила рекорд Бундеслиги по результативности в каждом матче

    Футбол
    13:11
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    13:07
    Фото

    В Лачыне состоялась церемония закрытия Года "Культурной столицы СНГ – 2025"

    Kультурная политика
    13:05
    Фото

    На Филиппинах прошли массовые акции протеста против коррупции

    Другие страны
    12:59

    Масим Мамедов рассказал о запланированных на следующий год работах в Лачыне

    Внутренняя политика
    12:50

    Украина и Норвегия заключили соглашение о совместном производстве беспилотников

    Другие страны
    12:45

    В Баку пройдут дожди, в регионах выпадет снег

    Экология
    12:37

    Число погибших из-за наводнений на Шри-Ланке приближается к 200

    Другие страны
    Лента новостей