В Лачыне состоялась церемония закрытия Года "Культурной столицы СНГ – 2025"

Министерство культуры Азербайджана и специальное представительство президента в Лачынском районе организовали официальную церемонию закрытия Года "Культурной столицы СНГ – 2025".

Как сообщает из Лачына корреспондент Report, мероприятие началось с выступлений официальных лиц.

Спецпредставитель президента Масим Мамедов, исполнительный директор Международного фонда гуманитарного сотрудничества государств-членов СНГ Тахир Иксанов, депутат Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглу и заместитель министра культуры Фарид Джафаров рассказали о работе, проделанной в рамках года культурной столицы, а также о намеченных планах и платформах сотрудничества. Было отмечено, что прошедший год запомнился культурно-гуманитарным сотрудничеством стран СНГ.

Затем мероприятие продолжилось художественной частью.

Напомним, что решением Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ от 8 октября 2024 года, город Лачын Восточно-Зангезурского района Азербайджана был объявлен "Культурной столицей СНГ" на 2025 год.