В Лачыне состоялась премьера спектакля "Дастан Сары Ашуга"

В Лачыне состоялась премьера спектакля "Дастан Сары Ашуга".

В Лачыне состоялась премьера спектакля "Дастан Сары Ашуга".

Как передает Report, спектакль был представлен театром Səhnə.

Продюсер спектакля Эльчин Гаджи сообщил, что спектакль поставлен на основе пьесы Хагани Алиева по мотивам дастана "Яхшы и Ашуг". Режиссером-постановщиком является Эльвин Мирзаев, хореографом Заур Алиев.

В спектакле повествуется о несчастной любви поэта Сары Ашуга, жившего в XVII веке в лачинском селе Гюлябирд и имеющего неоценимые заслуги в раскрытии поэтических возможностей жанра баяты в Азербайджане.

Главные роли в спектакле исполнили Вагиф Керимов (заслуженный артист), Рамиль Мамедов, Ахлиман Эршадлы, Мирза Сафаров, Эльчин Амиров, Назлы Гулиева, Р,аван Гусейнзаде, Кянан Балакишиев, Малейка Джафарова, Эльвин Аббасов и Рахима Абдинова.