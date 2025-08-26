В Лачыне проходит молодежный лагерь СНГ

В Лачыне проходит молодежный лагерь Содружества независимых государств (СНГ).

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, проект посвящен 26 августа - Дню города Лачын.

В молодежном лагере принимают участие представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Таджикистана и Туркменистана.

В рамках лагеря участники проведут обсуждения по 4 темам в сфере креативных индустрий, подготовят и представят идеи совместных проектов.

Молодые люди также примут участие в групповых мастер-классах на тему "Пантомима как составляющая актерского искусства", а также по мобилографии, рисованию и керамике.

Деятельность рабочих групп создаст возможности для сотрудничества и совместных инициатив молодежи стран СНГ. Лагерь продлится до 29 августа.

Напомним, что согласно решению Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ от 8 октября 2024 года, Лачын объявлен культурной столицей СНГ на 2025 год.