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В Лачыне после церемонии открытия года "Культурной столицы СНГ - 2025" состоялся гала-концерт

В Лачыне после церемонии открытия года "Культурной столицы СНГ - 2025" состоялся гала-концерт В городе Лачыне после церемонии открытия года "Культурная столица СНГ - 2025" состоялся гала-концерт.
Kультурная политика
3 июня 2025 г. 20:30
В Лачыне после церемонии открытия года Культурной столицы СНГ - 2025 состоялся гала-концерт

В городе Лачыне после церемонии открытия года "Культурной столицы СНГ - 2025" состоялся гала-концерт.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Гала-концерт, организованный на сцене, установленной на берегу реки Хакари, посетили официальные лица из Азербайджана и ряда стран-членов СНГ, а также вернувшиеся в родные края жители города.

Концерт начался с "Азербайджанской сюиты" в исполнении Азербайджанского государственного танцевального ансамбля.

Танцевальный ансамбль "Дилгир" из Кыргызстана представил танец "Кыргыз чырогу".

Также было широко представлено уникальное художественное наследие великого композитора, музыковеда Узеира Гаджибейли, 140-летие которого отмечается в этом году согласно распоряжению главы государства. Заслуженный артист Рамиль Гасымов исполнил романс композитора "Сянсиз". Затем он вместе с заслуженной артисткой Инарой Бабаевой исполнил дуэт из оперетты "Аршин мал алан".

Гала-концерт завершился песнями "Карабахым" и "Шен Азербайджаным" (солистка: заслуженная артистка Этери Джафарова) в исполнении народного артиста Полада Бюльбюльоглу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında “MDB-nin mədəniyyət paytaxtı - 2025” ilinin açılış mərasimindən sonra qala konsert keçirilib

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