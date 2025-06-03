В Лачыне после церемонии открытия года "Культурной столицы СНГ - 2025" состоялся гала-концерт

В городе Лачыне после церемонии открытия года "Культурной столицы СНГ - 2025" состоялся гала-концерт.
Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.
Гала-концерт, организованный на сцене, установленной на берегу реки Хакари, посетили официальные лица из Азербайджана и ряда стран-членов СНГ, а также вернувшиеся в родные края жители города.
Концерт начался с "Азербайджанской сюиты" в исполнении Азербайджанского государственного танцевального ансамбля.
Танцевальный ансамбль "Дилгир" из Кыргызстана представил танец "Кыргыз чырогу".
Также было широко представлено уникальное художественное наследие великого композитора, музыковеда Узеира Гаджибейли, 140-летие которого отмечается в этом году согласно распоряжению главы государства. Заслуженный артист Рамиль Гасымов исполнил романс композитора "Сянсиз". Затем он вместе с заслуженной артисткой Инарой Бабаевой исполнил дуэт из оперетты "Аршин мал алан".
Гала-концерт завершился песнями "Карабахым" и "Шен Азербайджаным" (солистка: заслуженная артистка Этери Джафарова) в исполнении народного артиста Полада Бюльбюльоглу.