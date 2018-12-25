В Культурном центре СГБ представили детский спектакль "Дед Мороз для Тыг-тыг ханым"

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Культурном центре Службы госбезопасности (СГБ) представили детский спектакль "Дед Мороз для Тыг-тыг ханым" ("Tıq-tıq xanımın Şaxta babası").
Как сообщает Report, режиссер-постановщик и автор сценария спектакля Захра Гулиева.
В постановке, вызвавшем интерес не только детей, но и взрослых, образ Тыг-тыг ханым создала 6-летняя актриса студии "Оюг" ("Oyuq") Азербайджанского государственного кукольного театра Нурай Рахман. Другие запомнившиеся образы вместе с актерами Культурного центра создали дети сотрудников СГБ.
Спектакль повествует о приключениях, с которыми столкнулась Тыг-тыг ханым, когда искала Деда Мороза для новогоднего праздника. Она мечтает найти Деда Мороза и стать его Снегурочкой. Все события разворачиваются во время поиска Деда Мороза.
При подготовке спектакля использованы множество костюмов, аксессуаров, а также световое оборудование.
Отметим, что постановку представят два дня по 4 сеанса в день.
Samirə AbdullayevaАвтор новости