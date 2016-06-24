Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В конце этого года завершится процесс консервации минарета Джума-мечети в Ичеришехер.

Об этом Report заявил руководитель австрийской компании "Atelier Pummer" Эрих Пуммер, говоря о реставрационных работах, проводимых в Ичеришехер.

Он напомнил, что в 2010 году компания реставрировала мечеть Мухаммеда в Баку, в 2011-2013 проводила консервацию Девичьей Башни (Гыз Галасы) , а в 2014-2016 - консервацию мечети Бейлер.

Э. Пуммер также сообщил, что техника, используемая для консервации исторических объектов, схожа с той, что используется во время аналогичных работ в Европе: "У нас работает совместная команда австрийских и азербайджанских специалистов. Число работников меняется в зависимости от специфики работы, условий погоды и т.д.".

Австрийский специалист также заявил, что работы, проводимые в Азербайджане, ведутся с особой осторожностью в соответствии с Венецианской хартией 1964 года по вопросам сохранения и реставрации памятников и достопримечательностей.



