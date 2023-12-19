В комплексах Музеев оккупации и победы в Агдаме построят арочный забор

В комплексах Музеев оккупации и победы, которые будут построены в Агдаме, будет возведен специальный арочный забор.

В комплексах Музеев оккупации и победы, которые будут построены в Агдаме, будет возведен специальный арочный забор.

Как сообщает Report, об этом сказал советник специального представителя президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Фаиг Гаджиев во время выступления на панельном заседании на тему "Культурное наследие и современные архитектурно - градостроительные принципы" в рамках форума "Культурное наследие".

"При строительстве арочного забора будут использованы камни разрушенных зданий в Агдаме. Это также несет очевидное духовное значение. Эти камни хранят память об истории", - сказал он.

Гаджиев добавил, что в Физули по краям от дороги победы будут построены жилые дома: "В первом жилом квартале, состоящем из 846 квартир, в ближайшие месяцы ожидается завершение строительных работ".

Он подчеркнул, что в соответствии с планом "Великого возвращения" до 2026 года в Агдаме будут спроектированы и построены один город и 12 сел, в Физули - один город и 10 сел, в поселке Гадрут Ходжавендского района - село Туг.