В Колумбии разбился самолет со съемок фильма с Томом Крузом - ДОПОЛНЕНО

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ На северо-западе Колумбии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека, еще один получил серьезные травмы, сообщает Report со ссылкой на BBC.

Самолет использовался съемочной командой фильма "Мена" с участием Тома Круза. Самого актера, играющего в картине бывшего пилота, в самолете не было.

По предварительной информации, на борту находились двое американских лётчиков и гражданин Колумбии. Двое находившихся на борту членов американской съемочной группы - актер Алан Дэвид Пурвин и пилот Джимми Ли Гарланд погибли, их тела были найдены на месте катастрофы. Кроме них в самолете находился уроженец Колумбии Карлос Берл. Он получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу в Медельин.

По предварительной информации, вскоре после взлета самолет попал в неблагоприятные погодные условия, что могло стать причиной крушения. В настоящее время ведется расследование произошедшего.

Круз является шестым в списке самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes. Его доход с 1 июня 2014 года по 1 июня 2015-го издание оценило в 40 миллионов долларов.