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В Китае прошла встреча министров культуры Азербайджана и Молдовы

В Китае прошла встреча министров культуры Азербайджана и Молдовы Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли в рамках визита в Китай провел встречу с молдавским коллегой Серджиу Проданом.
Kультурная политика
7 сентября 2023 г. 13:29
В Китае прошла встреча министров культуры Азербайджана и Молдовы

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли в рамках визита в Китай провел встречу с молдавским коллегой Серджиу Проданом.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Главы ведомств обсудили текущее состояние отношений между Азербайджаном и Молдовой в сфере культуры. Стороны подчеркнули наличие широкого потенциала для дальнейшего развития сотрудничества.

С.Продан предложил провести в следующем году "Дни молдавской культуры" в Азербайджане.

Отметим, что делегация Министерства культуры Азербайджана во главе с министром Адилем Керимли находится с визитом в КНР с 3 по 9 сентября.

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Версия на английском языке ФотоChina hosts meeting of culture ministers of Azerbaijan and Moldova
Версия на азербайджанском языке Çində Azərbaycan və Moldova mədəniyyət nazirlərinin görüşü olub

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