В Китае прошла встреча министров культуры Азербайджана и Молдовы

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли в рамках визита в Китай провел встречу с молдавским коллегой Серджиу Проданом.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли в рамках визита в Китай провел встречу с молдавским коллегой Серджиу Проданом.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Главы ведомств обсудили текущее состояние отношений между Азербайджаном и Молдовой в сфере культуры. Стороны подчеркнули наличие широкого потенциала для дальнейшего развития сотрудничества.

С.Продан предложил провести в следующем году "Дни молдавской культуры" в Азербайджане.

Отметим, что делегация Министерства культуры Азербайджана во главе с министром Адилем Керимли находится с визитом в КНР с 3 по 9 сентября.