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В Кишиневе прошел азербайджано-молдавский молодежный форум

В Кишиневе прошел азербайджано-молдавский молодежный форум В столице Молдовы Кишиневе прошел азербайджано-молдавский молодежный форум "Karabakh is Azerbaijan", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Kультурная политика
19 января 2023 г. 22:41
В Кишиневе прошел азербайджано-молдавский молодежный форум

В столице Молдовы Кишиневе прошел азербайджано-молдавский молодежный форум "Karabakh is Azerbaijan", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, он был организован посольством Азербайджана, Конгрессом азербайджанцев Молдовы, Молодежным фондом Азербайджана и общественным объединением "Поддержка инициативы и развития молодежи".

Выступивший на мероприятии чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Молдове Гудси Османов рассказал о жизненном пути великого лидера Гейдара Алиева.

На форуме выступили депутат молдавского парламента, сопредседатель группы межпарламентской дружбы Молдова-Азербайджан Виталий Жако, советник по правам человека премьер-министра Молдовы Николай Редисте, председатель Государственного агентства по делам меньшинств Молдовы, Дмитрий Мороз, директор Национальной библиотеки Молдовы Илена Пентелей, член Совета прессы Азербайджана, руководитель медиагруппы "Ени Чаг" Агиль Алескер и др.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Moldova gənclər forumu keçirilib

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