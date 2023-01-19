В Кишиневе прошел азербайджано-молдавский молодежный форум

В столице Молдовы Кишиневе прошел азербайджано-молдавский молодежный форум "Karabakh is Azerbaijan", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В столице Молдовы Кишиневе прошел азербайджано-молдавский молодежный форум "Karabakh is Azerbaijan", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, он был организован посольством Азербайджана, Конгрессом азербайджанцев Молдовы, Молодежным фондом Азербайджана и общественным объединением "Поддержка инициативы и развития молодежи".

Выступивший на мероприятии чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Молдове Гудси Османов рассказал о жизненном пути великого лидера Гейдара Алиева.

На форуме выступили депутат молдавского парламента, сопредседатель группы межпарламентской дружбы Молдова-Азербайджан Виталий Жако, советник по правам человека премьер-министра Молдовы Николай Редисте, председатель Государственного агентства по делам меньшинств Молдовы, Дмитрий Мороз, директор Национальной библиотеки Молдовы Илена Пентелей, член Совета прессы Азербайджана, руководитель медиагруппы "Ени Чаг" Агиль Алескер и др.